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Пятница, 11.10.2019
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"Справедливое беспокойство": в Канаде обратили внимание на "Северный поток - 2"

"Справедливое беспокойство": в Канаде обратили внимание на "Северный поток - 2"
02:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде обеспокоены Nord Stream 2.

Канада выразила международным партнерам свою обеспокоенность по строительству газопровода Nord Stream 2.

Об этом заявили в правящей Либеральной партии Канады в ответ на запрос Конгресса украинцев Канады

"Учитывая агрессивное поведение России в Украине и Восточной Европе, вместе с другими явными вмешательствами РФ, у нас есть справедливые беспокойство о том, что этот газопровод может означать. И мы четко заявили об этом друзьям и партнерам, в том числе Украине", - отмечается в документе.

В партии канадского премьера Джастина Трюдо уточнили, что особое беспокойство вызывает "прохождение трубопровода через часть Европы, особенно по территории ключевых союзников по НАТО, таких как Германия".

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Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию в обход Украины. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

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Газ, Газопровод, Канада, Кук, Северный поток-2.
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