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Президентские выборы в Боливии: кто занимает лидерскую позицию

Президентские выборы в Боливии: кто занимает лидерскую позицию
10:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Боливию, вероятно, ждет второй тур президентских выборов.

Ни один из участников первого тура президентских выборов в Боливии не набирает более 50% голосов избирателей, так что страну, скорее всего, ждет второй тур, сообщает в понедельник местная пресса.

По данным обработки почти 84% бюллетеней, в лидеры выходит нынешний президент страны, социалист Эво Моралес Айма, за которого проголосовали чуть более 45% избирателей, на втором месте представитель оппозиционной партии "Гражданское сообщество", бывший президент страны Карлос Меса с 39,4% голосов.

Ожидается, что окончательные результаты будут известны в ближайшие дни.

В случае проведения второго тура, одному из двух кандидатов - лидеров первого тура надо будет набрать не менее 40% голосов избирателей и вырваться вперед с отрывом не менее в 10 процентных пунктов.

Эво Моралес, комментируя в президентском дворце предварительные итоги, заявил: "Мы не одиноки, я не одинок, поэтому мы победим еще раз".

Карлос Меса ограничился призывом к своим сторонникам поддержать его и во втором туре.

Моралес, который на посту президента Боливии уже три срока, в прежние годы с легкостью набирал более 50% голосов в первом туре. 54% на выборах, в результате которых первый раз пришел к власти, 64% - в 2006, и 63%, когда переизбирался в третий раз, в 2014 году.

В Боливии - президентские выборы: предыдущая власть стремится остаться

21 февраля 2016 года в стране прошел референдум о возможности Эво Моралеса в четвертый раз участвовать в выборах через отмену ограничения быть президентом в два срока подряд. По итогам голосования против отмены ограничения на количество президентских сроков высказалось около 63% избирателей.

Тем не менее, в декабре 2016 года Моралес был номинирован как кандидат в президенты на новый срок. В ноябре 2017 года Верховный суд Боливии признал ограничение на число сроков противоречащим конституции. Правительство Моралеса заявило, что результаты референдума не имеют силы, так как против Моралеса проводилась руководимая из США пропагандистская кампания.

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Выборы, Боливия, Эво Моралес.
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