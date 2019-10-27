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Протестные акции в Чили: президент просит министров уйти в отставку

Протестные акции в Чили: президент просит министров уйти в отставку
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Президент Чили хочет, что бы министры ушли в отставку на фоне протестов.

Президент Чили Себастьян Пиньера обратился ко всем министрам с просьбой подать в отставку на фоне массовых протестов, чтобы он смог сформировать новое правительство.

Об этом сообщает EFE.

По мнению Пиньеры, это необходимо, чтобы справиться с продолжающимися протестами в Чили.

Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

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Протесты, Акция, Президент, Чили.
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