Этнические чистки в Эфиопии: число жертв увеличилось

Новости мира:Количество погибших во время этнических чисток в Эфиопии до 78 человек.

Во время этнических чисток в Эфиопии погибли 78 человек.

Об этом сообщила южноафриканская новостная служба News24.

"Более 400 человек были задержаны в Эфиопии во время расследований этнического и религиозного насилия, от которого 78 человек погибли на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за последней информацией, были задержаны 409 человек. Ведется следствие и их количество может возрасти.

Отмечается, что этническое насилие является повторяющейся проблемой, и поэтому в Эфиопии зафиксировали крупнейшее в мире количество переселенцев за прошлый год.