Этнические чистки в Эфиопии: число жертв увеличилось

Во время этнических чисток в Эфиопии погибли 78 человек.
Об этом сообщила южноафриканская новостная служба News24.
"Более 400 человек были задержаны в Эфиопии во время расследований этнического и религиозного насилия, от которого 78 человек погибли на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за последней информацией, были задержаны 409 человек. Ведется следствие и их количество может возрасти.
Отмечается, что этническое насилие является повторяющейся проблемой, и поэтому в Эфиопии зафиксировали крупнейшее в мире количество переселенцев за прошлый год.