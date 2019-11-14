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Моралес считает, что за "переворотом" в Боливии стоят США

Моралес считает, что за "переворотом" в Боливии стоят США
10:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эво Моралес обвиняет США в государственном переворое в Боливии.

Экс-президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку 10 ноября, заявил, что Соединенные Штаты Америки устроили переворот в стране, "повлекший за собой гибель его  боливийских братьев". По мнению Моралеса, США организовали политический и экономический заговор.

Об этом бывший глава Боливии написал в Твиттере.

Кроме того, Моралес раскритиковал главу Белого дома Дональд Трамп за решение о признании сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии

Напомним, 12 ноября сенатор-демократ Жаннин Аньес приняла полномочия временного главы Боливии. Досрочные президентские выборы в стране пройдут в ближайшие 3 месяца.

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США, Боливия, Дональд Трамп, Эво Моралес.
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