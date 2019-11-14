Моралес считает, что за "переворотом" в Боливии стоят США

Новости мира:Эво Моралес обвиняет США в государственном переворое в Боливии.

Экс-президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку 10 ноября, заявил, что Соединенные Штаты Америки устроили переворот в стране, "повлекший за собой гибель его боливийских братьев". По мнению Моралеса, США организовали политический и экономический заговор.

Об этом бывший глава Боливии написал в Твиттере.

Кроме того, Моралес раскритиковал главу Белого дома Дональд Трамп за решение о признании сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии.

Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde EEUU. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 14, 2019

Напомним, 12 ноября сенатор-демократ Жаннин Аньес приняла полномочия временного главы Боливии. Досрочные президентские выборы в стране пройдут в ближайшие 3 месяца.