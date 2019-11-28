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Четверг, 28.11.2019

Ученые сняли на видео самую большую в истории стаю морских черепах

Биолог Ванесса Бези в Национальном заповеднике дикой природы Коста-Рики сняла на видео стаю из сотни тысяч оливковых морских черепах. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на National Geographic. Ученая рассказала, что это явление можно наблюдать ежегодно. Черепахи в течение нескольких дней собираются в океане перед тем, как отложить яйца на пляже. «Я сразу поняла, что происходит что-то особенное. Я до сих пор в шоке от того, что увидела. На видео они похожи на бамперы от автомобилей», — сказала биолог. Ванесса Бези отмечает, что решила опубликовать видео, ведь оливковым черепахам угрожают туристы, которых становится все больше на пляжах, где черепахи откладывают яйца. Национальный заповедник дикой природы Коста-Рики — одно из немногих мест в мире, где до сих пор можно встретить такие большие стаи оливковых черепах.
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Коста-Рика, Черепахи, Биологи, Морские черепахи.
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