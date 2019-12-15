Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Витренко назвал причину подорожания газа
Витренко назвал причину подорожания газа
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

Канада усиливает механизмы обороны в Арктике

Канада усиливает механизмы обороны в Арктике
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Канады решило усилить военное присутствие в Арктике.

Канада планирует усилить механизмы обороны и быстрого реагирования в Арктике, в том числе восстановить радиолокационные системы времен "холодной войны".

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Харджиту Саджану.

"Вам предстоит работать... над разработкой лучших методов слежения (в том числе восстановления Северной системы предупреждения), обороны и возможностей быстрого реагирования на Севере и на морских и воздушных подходах к Канаде ради усиления континентальной обороны, защиты прав и суверенитета страны, а также демонстрации мирового лидерства в сфере навигации в арктических водах", - отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении агентства.

Трюдо также дал Саджану установку обновить суда военно-морского флота и определиться со следующим поколением боевого истребителя, который должен поступить на вооружение ВВС через несколько лет.

Почти треть площади Канады к 2030 году станет заповедником

"Вам следует поддерживать большой вклад Канады в НАТО и работать с США над модернизацией Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), чтобы оно соответствовало имеющимся и будущим вызовам", - добавил глава правительства.

Северная система предупреждения - это совместная канадско-американская система радиолокационных станций на севере Канады, а также на Аляске, Фарерских островах, в Гренландии и Исландии. Она была создана во время "холодной войны" для раннего выявления наступления советских бомбардировщиков и сухопутного вторжения. Система была введена в эксплуатацию в конце 1980-х годов, но с тех пор пришла в упадок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Арктика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 8 нарушений режима &quot;тишины&quot;: погиб украинский военный
На Донбассе 8 нарушений режима "тишины"
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Штормовой ветер во Франции: двое погибших
Штормовой ветер во Франции: двое погибших
Продукты, опасные для здоровья малышей
Продукты, опасные для здоровья малышей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь