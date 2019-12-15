Канада усиливает механизмы обороны в Арктике

Новости мира:Правительство Канады решило усилить военное присутствие в Арктике.

Канада планирует усилить механизмы обороны и быстрого реагирования в Арктике, в том числе восстановить радиолокационные системы времен "холодной войны".

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Харджиту Саджану.

"Вам предстоит работать... над разработкой лучших методов слежения (в том числе восстановления Северной системы предупреждения), обороны и возможностей быстрого реагирования на Севере и на морских и воздушных подходах к Канаде ради усиления континентальной обороны, защиты прав и суверенитета страны, а также демонстрации мирового лидерства в сфере навигации в арктических водах", - отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении агентства.

Трюдо также дал Саджану установку обновить суда военно-морского флота и определиться со следующим поколением боевого истребителя, который должен поступить на вооружение ВВС через несколько лет.

"Вам следует поддерживать большой вклад Канады в НАТО и работать с США над модернизацией Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), чтобы оно соответствовало имеющимся и будущим вызовам", - добавил глава правительства.

Северная система предупреждения - это совместная канадско-американская система радиолокационных станций на севере Канады, а также на Аляске, Фарерских островах, в Гренландии и Исландии. Она была создана во время "холодной войны" для раннего выявления наступления советских бомбардировщиков и сухопутного вторжения. Система была введена в эксплуатацию в конце 1980-х годов, но с тех пор пришла в упадок.