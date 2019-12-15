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Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале

Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале
09:46 Сегодня Телеграф

Новости мира:Трагедия произошла в центральной части Непала, когда туристы направлялись в столицу Катманду.

В Непале произошло ДТП, в котором как минимум 14 человек погибли, еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщает агенство Xinhuanet.

Как сообщило агенство, ДТП произошло в центральной части Непала. 

"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", — заявил представитель местной полиции. 

В полиции сообщили, что автобус с туристами направлялся из Калинчака, популярного туристического места, в столицу Катманду. В салоне автобуса находилось 32 человека. В настоящий момент полиция устанавливает причины происшествия. 

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Напомним, на северо-востоке Нигерии в штате Баучи автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 26 человек.

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Туристы, ДТП, Непал, Автобус, Автобус с туристами.
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