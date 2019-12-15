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В Триполи возобновились тяжелые бои за контроль над столицей Ливии

В Триполи возобновились тяжелые бои за контроль над столицей Ливии
17:05 Сегодня Телеграф

Новости мира:Бои начались через два дня после того, как Хафтар заявил о начале "решающей битвы" за Триполи.

Ливийская столица Триполи оказалась в центре тяжелых боев между войсками, которые поддерживают командира так называемой "Ливийской национальной армии" Халифа Хафтара, и повстанцами, которых поддерживает правительство национального согласия, признанное ООН.

Бои начались через несколько дней после заявления Халифа Хафтара о начале "решающей битвы за Триполи". Наступление на столицу длится уже восемь месяцев. Халифа Хафтар стремится забрать главный город Ливии из-под контроля правительства национального согласия.

Силы Хафтара утверждают, что взяли под контроль один из городов недалеко от столицы Ливии. В самом же Триполи, данную информацию отрицают.

Наступление на Триполи: генерал Хафтар объявил о "решающей битве"

Политическая нестабильность, насилие и борьба за власть продолжаются в Ливии с 2011 года. Тогда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Кадафи.

Напомним, вследствие нападения боевиков на армейскую базу на западе Нигера погибли по меньшей мере 73 военнослужащих.

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Ливия, Триполи, Бои за Триполи.
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