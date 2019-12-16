В Кении была запущена крупнейшая солнечная электростанция в Восточной Африке

Новости мира:В Кении запустили солнечную электростанцию мощностью 50 МВт.

Солнечную электростанцию в Кении мощностью 50 МВт построили с помощью китайских специалистов.

Об этом информирует Синьхуа.

«На северо-востоке Кении была запущена в эксплуатацию построенная при помощи китайских предприятий солнечная электростанция мощностью 50 МВт, которая стала крупнейшей в Восточной Африке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принявший участие в церемонии президент Кении Ухуру Кениата заявил, что СЭС обеспечит регион стабильным электроснабжением и придаст импульс его экономическому развитию.

Напоминаем, в октябре в Днепропетровской области запущена в работу Покровская солнечная электростанция на 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе.

Покровская СЭС расположена в Никопольском районе на территории отработанного карьера по добыче руды. Она состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства компании Risen (КНР), которая входит в ТОП-3 лучших производителей солнечных панелей согласно рейтингу Bloomberg.