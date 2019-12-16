Пожары в Австралии: в Сиднее уровень загрязнения воздуха превышает норму в 11 раз

Новости мира:В Сиднее уровень загрязнения воздуха превысил норму в 11 раз.

Крупнейший австралийский город Сидней сталкивается с чрезвычайной ситуацией в сфере охраны здоровья из-за масштабных пожаров.

Более 20 объединений врачей, включая Королевский австралийский колледж врачей, представляющий 25 тысяч медиков, обнародовали в понедельник совместное заявление, в котором призывают правительство Австралии решить вопрос относительно токсического загрязнения воздуха, сообщает The Express Tribune.

"Загрязнение атмосферного воздуха в Новом Южном Уэльсе представляет собой чрезвычайную ситуацию для здоровья", - заявил Альянс по вопросам климата и здоровья.

Отмечается, что дым, возникший во время лесных пожаров, привел к загрязнению воздуха в 11 раз больше стандартного "опасного" уровня в частях Сиднея и Нового Южного Уэльса.

"Дым от огня особенно опасен из-за высокого содержания крошечных частиц (PM2.5)", - говорится в заявлении.

Альянс по вопросам климата и здоровья призвал правительство принять неотложные меры для сдерживания выбросов, заявив, что климатические изменения ухудшают бурные пожары, имеющие "разрушительное воздействие на здоровье человека".

Как сообщалось ранее, зафиксировано уже шесть летальных случаях вследствие пожаров, которые длятся около двух месяцев по всей Австралии. Разрушены более 700 зданий. Кроме региона вокруг Сиднея большой огонь также охватил районы Квинсленда, Виктории, южной и западной частей Австралии, а также Тасмании.