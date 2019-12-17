В Казахстане на несогласованных митингах задержали десятки людей

Новости мира:В столице Нур-Султане арестованы около 50-60 человек, а в Алматы - не менее 40.

На митингах в Казахстане 16 декабря, в День независимости страны, правоохранители задержали десятки участников несогласованных акций, посвященных выступлениям молодежи в Алматы в 1986 году и жертвам беспорядков в Жанаозене 2011 года. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, в столице акция памяти началась на проспекте Республики. В ней приняли участие около сотни человек. Полиция начала задерживать митингующих, когда они отправились шествием по проспекту.

В Алматы на акцию собралось более сотни человек. Они также отправились по городу маршем, во время которого и начались задержания.

Как известно, в декабре 1986 года на площади Республики в Алматы тысячи молодых людей выступили против назначения первым секретарем ЦК КП Казахстана Геннадия Колбина вместо отправленного на пенсию Динмухамеда Кунаева. Во время протестов, которые продолжались три дня, погибли несколько человек, сотни участников подверглись политическим репрессиям.

А ровно через 15 лет, 16 декабря 2011 года, в городе Жанаозен забастовка нефтяников, которая продолжалась семь месяцев, переросла в беспорядки. В результате столкновений с полицией, только по официальным данным, погибли более десяти человек, еще более 50 получили ранения.