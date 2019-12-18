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Среда, 18.12.2019

Вулкан в Новой Зеландии: очевидец снял качественное видео

Полиция Новой Зеландии опубликовала список идентифицированных жертв трагедии на острове Уайт-Айленд, где во время туристических экскурсий произошло извержение вулкана. Об этом пишет BBC News. Во время происшествия на острове были 47 человек. Погибли 18. Семнадцать имен озвучили, а одного, кто умер уже в госпитале, не назвали. Двое из названных до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели рассказали ранее, что эвакуировали по меньшей мере 23 человека. Около 20-ти остаются в реанимации с тяжелыми ожогами.
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Извержение вулкана, Вулкан, Уайт-Айленд, Вулкан в Новой Зеландии.
09:23 Сегодня Телеграф
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