Вулкан в Новой Зеландии: очевидец снял качественное видео

Полиция Новой Зеландии опубликовала список идентифицированных жертв трагедии на острове Уайт-Айленд, где во время туристических экскурсий произошло извержение вулкана. Об этом пишет BBC News. Во время происшествия на острове были 47 человек. Погибли 18. Семнадцать имен озвучили, а одного, кто умер уже в госпитале, не назвали. Двое из названных до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели рассказали ранее, что эвакуировали по меньшей мере 23 человека. Около 20-ти остаются в реанимации с тяжелыми ожогами.