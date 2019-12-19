Число погибших в результате стрельбы в панамской тюрьме возросло до 14

Новости мира:В пенитенциарной службе Панами заявили, что во время столкновения ни один сотрудник тюрьмы не пострадал.

Еще двое раненых во время стрельбы в тюрьме близ столицы Панамы погибли, увеличив количество жертв до 14. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что в лечебных учреждениях остается еще девять раненых заключенных.

"В Национальной пенитенциарной системе рассказали, что ни один охранник или сотрудник тюрьмы не пострадал", - говорится в материале.

Синьхуа напоминает, что самая кровавая тюремная схватка в истории Панамы произошла вечером во вторник.

"Власть расследует инцидент, чтобы установить, кто был ответственным за насилие. Президент Панамы Лаурентино Кортизо заявил, что посоветуется с Советом безопасности страны и правоохранителями по предотвращению подобных столкновений", - отмечает агентство.

Заметим, что в тюрьмах стран Центральной и Южной Америки регулярно случаются столкновения между заключенными. Во вторник власти Гондураса из-за неконтролируемого насилие в тюрьмах временно передала контроль над ними военным.

Напомним, шесть человек погибли во время многочасовой перестрелки между двумя подозреваемыми и правоохранителями в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.