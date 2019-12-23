В Венесуэле сообщили об атаке оппозиции на воинскую часть

Новости мира:Министр обороны Венесуэлы заявил, что оппозиция напала на воинскую часть.

В Венесуэле представители оппозиции напали на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие.

Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на своей странице в Twitter.

Нападение произошло рано утром 22 декабря. По данным Лопес, из-за атаки погиб один военнослужащий.

Министр обороны отметил, что военные и полицейские смогли задержать "нескольких нападавших и вернуть все оружие". Сейчас их допрашивают.

Напоминаем, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что оппозиция планировала совершить теракт против военных в одном из штатов страны, Сукре. Об этом он рассказал вовремя пресс-конференции в Каракасе.