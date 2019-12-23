В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек

Новости мира:В Сомали возле отеля "Глобал" произошел террористический акт в результате которого погибли люди, а еще часть получили ранения.

В результате теракта возле отеля в Сомали погибли по меньшей мере пять человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на данные местной полиции.

Отмечается, что взрыв прогремел в припаркованной машине вблизи отеля “Глобал” в городе Галкао в центральном регионе Сомали - Мудуг.

В полиции подчеркнули, что количество жертв может возрасти и отметили, что среди пострадавших были правоохранители.

Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация, однако ранее к подобным терактам прибегали связанные с аль-Каидой группировки.

“Взрыв произошел всего за две недели после того, как боевики аль-Шабаб напали на отель вблизи президентского дворца в Могадишо, когда погибли пять человек”, - пишет Xinhua.

Напомним, в столице Сомали Могадишо возле отеля Sahafi взорвались три заминированных автомобиля.