В Австралии лесной пожар полностью уничтожил город (Видео)

Город Балморал был почти полностью разрушен в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, передает Radio New Zealand. "Мы получили плохие новости. От Балморала мало что осталось. Люди потеряли свою собственность, но все равно хотят вернуться, чтобы посмотреть, что осталось, и есть ли возможность хоть что-нибудь спасти", - сообщила она. Справка. Балморал - курортный пригород Мосмана в агломерации Сиднея. Он известен своим пляжем и дорогой недвижимостью на холмах с видами на океан.