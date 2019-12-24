На Галапагосах объявили чрезвычайный режим из-за разлива нефти

Новости мира:На Галапагосских островах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы разлива топлива.

Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайной ситуации из-за аварии баржи Orca с нефтепродуктами на территории национального парка Галапагосских островов, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает DW.

Сотрудники национального парка пытаются предотвратить распространение более 2500 литров дизельного топлива в водах у острова Сан-Кристобаль.

В районе катастрофы установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти.

Специалисты опасаются, что могут пострадать уникальные природные объекты и редкие виды животных, такие как гигантская черепаха и морская игуана.

Глава министерства окружающей среды Эквадора заявил, что ситуация под контролем, но опасность загрязнения еще велика.

Напомним: авария на барже произошла 22 декабря. У пирса на острове Сан-Кристобаль на барже при загрузке сломался кран. Он рухнул на судно, после чего оно начало тонуть. Члены экипажа спаслись, один из них получил травмы.