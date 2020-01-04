Маршал Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Новости мира:В Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию.

Командующий национальной армией Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии.

Об этом сообщает Al Arabiya, ТАСС.

"Мы принимаем вызов (Турции - ред), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну".

Командующий национальной армией также обвинил президента Турции в попытках возродить в Ливии "османскую наследство", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели". Халифа Хафтар призвал ливийцев сплотиться против "врага, который решил захватить страну".