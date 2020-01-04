Маршал Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Командующий национальной армией Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии.
Об этом сообщает Al Arabiya, ТАСС.
"Мы принимаем вызов (Турции - ред), и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну".
Командующий национальной армией также обвинил президента Турции в попытках возродить в Ливии "османскую наследство", а также в том, что он "толкает свою армию к гибели". Халифа Хафтар призвал ливийцев сплотиться против "врага, который решил захватить страну".