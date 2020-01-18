Молния ударила в здание начальной школы в Кении: есть погибшие и много раненных

Новости мира:В Кении молния попала в начальную школу, убив трех детей.

В результате удара молнии в начальной школе на севере административного округа Куресой в Кении в четверг, 16 января, 3 школьника погибли, еще 27 учащихся получили ранения, сообщает Standard Media.

По данным местной полиции, инцидент произошел на территории школы. Два ученика скончались на месте после удара, еще один умер во время лечения в больнице.

Пять из 27 человек, госпитализированных в больницу округа Куресой, находятся в критическом состоянии.

Власти выразили соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пообещали предоставить качественную медицинскую помощь.