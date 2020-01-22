Побережье Тихого океана всколыхнуло мощное землетрясение

Новости мира:У побережья островов Фиджи произошло землетрясение.

У побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщает fijivillage.com.

"Сегодня в 00.57 (по местному времени - ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,4 в 187 км к юго-западу от Сувы", - говорится в публикации.

В департаменте минеральных ресурсов Фиджи заявили, что землетрясение произошло на глубине 10 км.

Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. Информация о пострадавших или любых повреждениях не поступала.

Также не объявлялось предупреждение об угрозе цунами.