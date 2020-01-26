Аэропорт в столице Ливии попал под ракетный удар: есть погибший

Новости мира:Силы Хафтара обстреляли аэропорт в Триполи, сообщается об одном погибшем.

Район аэропорта Митига в ливийской столице Триполи вновь подвергся ракетному обстрелу вооруженных формирований, возглавляемых Халифой Хафтаром.

По данным признанного ООН Правительства национального согласия Ливии, погиб один мирный житель, еще пять получили ранения.

Аэропорт Митига представляет стратегическую значимость для конфликтующих сторон, так как является единственной действующей воздушной гаванью, связывающей Триполи с внешним миром.

Один из пассажирских самолетов "Ливийских авиалиний" был вынужден сменить траекторию снижения ввиду продолжавшегося обстрела.

Активные боевые действия возобновились на линии соприкосновения к югу от Триполи.

Сообщается о ранении пяти человек в районах Шухрет аль-Меллаха и Хадба.

По итогам Международной конференции по Ливии в Берлине 19 января была принята итоговая декларация. В документе участники конференции призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности.

После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.

17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального согласия.