В Танзании на церковной службе в давке погибли 20 человек

Из-за давки и паники, вспыхнувшей во время церковной службы, на севере Танзании погибли 20 человек.
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию
«По меньшей мере 20 человек погибли, еще 16 пострадали в давке во время церковной службы в субботу вечером на стадионе на севере Танзании», - говорится в сообщении.
Как отмечается, трагедия произошла на стадионе в городе Моши у подножия горы Килиманджаро.
Давка образовалась, когда группа верующих бросилась к выходу, где совершалось помазание елеем.
Также сообщается, что полиция арестовала семь человек, связанных с возникновением паники.