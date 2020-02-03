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В Танзании на церковной службе в давке погибли 20 человек

В Танзании на церковной службе в давке погибли 20 человек
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате массовой давки в Танзании погибли 20 человек.

Из-за давки и паники, вспыхнувшей во время церковной службы, на севере Танзании погибли 20 человек.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию

«По меньшей мере 20 человек погибли, еще 16 пострадали в давке во время церковной службы в субботу вечером на стадионе на севере Танзании», - говорится в сообщении.

Как отмечается, трагедия произошла на стадионе в городе Моши у подножия горы Килиманджаро.

Давка образовалась, когда группа верующих бросилась к выходу, где совершалось помазание елеем.

Также сообщается, что полиция арестовала семь человек, связанных с возникновением паники.

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Танзания, Давка, Паника.
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