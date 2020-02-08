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В Ботсване ушли с молотка разрешения на отстрел слонов

В Ботсване ушли с молотка разрешения на отстрел слонов
19:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Ботсване продали разрешения на отстрел слонов.

На аукционе в Ботсване продали 6 из 7 охотничьих пакетов на убийство слонов после снятия прошлогоднего запрета охоты на этих животных.

Об этом сообщает AlJaseera.

"Шесть (пакетов) были проданы за общую сумму 2,3 млн. долларов США", - говорится в сообщении.

Всего на аукционе были доступны 7 охотничьих пакетов, каждый из которых предусматривает разрешение на убийство 10 слонов.

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Как отмечает издание, популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства. В то же время в Ботсване численность этих животных выросла до 130 тысяч особей.

Решение отменить мораторий на охоту в прошлом году поддержали местные жители, однако зоозащитники этот шаг раскритиковали.

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Как утверждают местные власти, охота на слонов необходима, чтобы ослабить общественную напряженность, поскольку эти огромные животные вредят фермерам, вытаптывая сельскохозяйственные культуры и разрушая постройки и прочую инфраструктуру.

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Африка, Слоны, Ботсвана.
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