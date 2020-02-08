В Ботсване ушли с молотка разрешения на отстрел слонов

Новости мира:В Ботсване продали разрешения на отстрел слонов.

На аукционе в Ботсване продали 6 из 7 охотничьих пакетов на убийство слонов после снятия прошлогоднего запрета охоты на этих животных.

Об этом сообщает AlJaseera.

"Шесть (пакетов) были проданы за общую сумму 2,3 млн. долларов США", - говорится в сообщении.

Всего на аукционе были доступны 7 охотничьих пакетов, каждый из которых предусматривает разрешение на убийство 10 слонов.

Как отмечает издание, популяция слонов в Африке сокращается из-за браконьерства. В то же время в Ботсване численность этих животных выросла до 130 тысяч особей.

Решение отменить мораторий на охоту в прошлом году поддержали местные жители, однако зоозащитники этот шаг раскритиковали.

Как утверждают местные власти, охота на слонов необходима, чтобы ослабить общественную напряженность, поскольку эти огромные животные вредят фермерам, вытаптывая сельскохозяйственные культуры и разрушая постройки и прочую инфраструктуру.