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В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)

В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Полиция Торонто получила вызов с сообщением о стрельбе в центре города.

В центре Торонто произошла стрельба, в результате которой получил ранения мужчина 20-ти лет.

Об этом информирует Global News.

"Полиция Торонто утверждает, что мужчина 20 лет получил повреждения в ходе стрельбы в центре города", - говорится в сообщении.

Полиция заявила, что офицеры получили вызов в район улиц Йонге и Джеррард около 4:30 утра с сообщением о стрельбе.

Потерпевшего обнаружили на месте происшествия и транспортировали в больницу с ранениями, не угрожающими жизни.

О задержаниях в связи со стрельбой пока нет информации.

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Полиция, Канада, Торонто, Стрельба.
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