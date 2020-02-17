В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)

В центре Торонто произошла стрельба, в результате которой получил ранения мужчина 20-ти лет.
Об этом информирует Global News.
"Полиция Торонто утверждает, что мужчина 20 лет получил повреждения в ходе стрельбы в центре города", - говорится в сообщении.
Полиция заявила, что офицеры получили вызов в район улиц Йонге и Джеррард около 4:30 утра с сообщением о стрельбе.
Потерпевшего обнаружили на месте происшествия и транспортировали в больницу с ранениями, не угрожающими жизни.
О задержаниях в связи со стрельбой пока нет информации.