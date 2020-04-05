Миротворец ООН в Мали подхватил коронавирус

У одного из членов международной миротворческой миссии ООН в Мали (MINUSMA) подтвердили заражение коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице MINUSMA в сети Твиттер.
“В субботу один из членов MINUSMA получил положительный результат на COVID-19”, - говорится в сообщении.
RSSG Annadif: "Aujourd'hui samedi 4 Avril, un membre du personnel de la MINUSMA a été testé positif au #Covid19. Nous continuons de renforcer notre réponse au Covid-19, aux côtés des autorités maliennes. Bon rétablissement à notre collègue." #Mali pic.twitter.com/FQOrzDu2VM
— MINUSMA (@UN_MINUSMA) April 4, 2020
В ООН пожелали скорейшего выздоровления коллеге и пообещали вместе с властями Мали “усиливать противодействие COVID-19”.
Добавим, что по состоянию на вечер субботы в Мали был официально подтвержден 41 случай заражения COVID-19. Связанные с болезнью осложнения унесли 3 жизни.