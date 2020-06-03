Украинские биатлонисты прошли тест на COVID-19

Новости мира:Украинские биатлонисты сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Мужская и женская сборные Украины под руководством Юрая Санитры начали первый тренировочный сбор на базе "Западного реабилитационно-спортивного центра" НКСИУ в Яворове Львовской области.

Как информирует Instagram, перед началом сбора вся команда прошла тест на COVID-19. Все результаты отрицательные, наши спортсмены здоровы.

На первый сбор отправились 12 спортсменов. Пять девушек (Валя и Вита Семеренко, Юлия Журавок, Дарья Блашко и Екатерина Бех) и cемь мужчин (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк).