В Бразилии начали испытывать вакцину против COVID-19

В Бразилии началось испытание вакцины от COVID-19.

В Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Об этом сообщает CNN и DW.

Для теста, проводимого в мегаполисе Сан-Паулу были выбраны медики, медсестры и водители скорой помощи, которые из-за своей работы подвергаются повышенному риску заражения.

Все добровольцы в Сан-Паулу были предварительно отрицательно протестированы на коронавирус.

Напомним, Бразилия выбрана для исследования, потому что она находится на втором месте после США по общему числу заразившихся COVID-19.