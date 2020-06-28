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В Бразилии начали испытывать вакцину против COVID-19

В Бразилии начали испытывать вакцину против COVID-19
05:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
В Бразилии началось испытание вакцины от COVID-19.

В Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Об этом сообщает CNN и DW.

Для теста, проводимого в мегаполисе Сан-Паулу были выбраны медики, медсестры и водители скорой помощи, которые из-за своей работы подвергаются повышенному риску заражения.

Все добровольцы в Сан-Паулу были предварительно отрицательно протестированы на коронавирус.

Напомним, Бразилия выбрана для исследования, потому что она находится на втором месте после США по общему числу заразившихся COVID-19.

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Все по теме:

Бразилия, Вакцина, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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