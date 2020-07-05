В Доминикане проходят выборы президента и членов парламента

В Доминиканской Республике проходит первый тур президентских выборов.

В Доминиканской Республике проходят выборы президента и членов парламента, перенесенные с мая из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что фаворитом на президентских выборах является Луис Абинадер из оппозиционной современной революционной партии. Для победы уже в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов.

Кроме того, доминиканцы будут выбирать 190 членов парламента и 32 сенатора.

Согласно конституции Доминиканской Республики, президентские полномочия ограничиваются двумя сроками подряд. Это означает, что действующий президент Медина, который находится у власти с 2012 года, не может баллотироваться.