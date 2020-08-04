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Мельбурн вводит комендантский час и закрывает магазины: алкоголь продавать не запретят

Мельбурн вводит комендантский час и закрывает магазины: алкоголь продавать не запретят
Обновлено 04:51 Сегодня Телеграф Укринформ
Из-за вспышки коронавируса в австралийском Мельбурне власти ввели комендантский час до 13 сентября, передает AFP.

Комендантский час вводится на период с 20:00 до 5:00. Нарушителям карантина грозит штраф в 1777  долларов США. 

Также будут закрыты все магазины. Работать продолжат лишь супермаркеты, аптеки и алкогольные магазины. 

Это решение начнет действовать с четверга 6 августа.

Ранее власти города ввели обязательный масочный режим. 

В целом, в штате Виктория, в котором расположен Мельбурн, зарегистрировано 6,5 тысяч случаев COVID-19, из них за сутки - 429. 

В Австралии насчитывается более 18 тысяч инфицированных. 

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, во всем мире зарегистрировано 18 236 624 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Только 218 тысяч человек заразились инфекцией за минувшие сутки.

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Все по теме:

Австралия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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