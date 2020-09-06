Неизвестные с ножами набросились на полицейских в Тунисе: есть погибшие

В курортном городе в Тунисе неизвестные с ножами напали на сотрудников полиции. Инцидент расследуется как теракт.

"Силовики в Тунисе заявляют, что в результате ножевого нападения на прибрежном курорте Сус был убит полицейский и еще один ранен. Также во время инцидента, который расценивается как теракт, были убиты трое нападавших", - пишет BBC.

Отмечается, что нападение произошло в курортном городе Сус в воскресенье.

Предполагаемые боевики протаранили на автомобиле контрольно-пропускной пункт нацгвардейцев, а затем атаковали двух сотрудников силовых структур с ножами.

Указывается, что террористы захватили оружие и полицейский автомобиль и при их преследовании через туристический район Порт-эль-Кантауи и последовавшей впоследствии перестрелки всех троих нападавших ликвидировали.

Также неизвестно, были ли нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой.