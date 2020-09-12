Масштабный обвал: в Конго в шахте по добыче золота погибли не менее полсотни человек

В Демократической Республике Конго в результате сильных дождей произошло обрушение шахты, где добывали золото, в результате которого погибли 50 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

"В городе Камитуга в провинции Южное Киву в результате сильных дождей в регионе разрушилась самодельная шахта. По меньшей мере 50 человек погибли после того, как на востоке Демократической Республики Конго обвалилась шахта по добыче золота", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что обвал произошел в пятницу около 15:00 по местному времени.

"Губернатор провинции Тео Нгвабидже Кассе выразил сожаление по поводу "трагической смерти 50 человек, большинство из которых - молодежь", тогда как мэр Камитуги Александр Бундя сказал, что "мы еще не уверены в точном количестве "жертв", - указано в сообщении.

По словам президента общественной организации, Инициативы поддержки и социального надзора за женщинами, несколько шахтеров находились в шахте, которая была закрыта, и никто не смог выбраться.

В Мельбурне (Австралия) вторую субботу подряд проходят акции протеста против карантинных ограничений, арестованы по меньшей мере 14 митингующих.