Масштабный обвал: в Конго в шахте по добыче золота погибли не менее полсотни человек

"В городе Камитуга в провинции Южное Киву в результате сильных дождей в регионе разрушилась самодельная шахта. По меньшей мере 50 человек погибли после того, как на востоке Демократической Республики Конго обвалилась шахта по добыче золота", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что обвал произошел в пятницу около 15:00 по местному времени.
"Губернатор провинции Тео Нгвабидже Кассе выразил сожаление по поводу "трагической смерти 50 человек, большинство из которых - молодежь", тогда как мэр Камитуги Александр Бундя сказал, что "мы еще не уверены в точном количестве "жертв", - указано в сообщении.
По словам президента общественной организации, Инициативы поддержки и социального надзора за женщинами, несколько шахтеров находились в шахте, которая была закрыта, и никто не смог выбраться.
В Мельбурне (Австралия) вторую субботу подряд проходят акции протеста против карантинных ограничений, арестованы по меньшей мере 14 митингующих.