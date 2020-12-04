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Темнокожий Адольф Гитлер стал депутатом

Темнокожий Адольф Гитлер стал депутатом
01:41 Сегодня Телеграф

В Намибии, на выборах местного совета победу одержал Адольф Гитлер Уунона, набрав 84,88% голосов. Политик займет место в муниципальном совете города Омпундия на юго-западе Намибии.

Об этом сообщает ряд иностранных СМИ.

Адольф Гитлер Уунона заявил, что не стремится к мировому господству и не имеет никакого отношения к нацистской идеологии и имя менять не собирается.

"Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял лидер фашистов - Адольф Гитлер", - сказал он.

В детстве Уунова думал, что это обычное имя. 

Несмотря на свое громкое имя, он не жаждет править миром, и не поддерживает идеи нацизма, а политическую карьеру он начал строить, чтобы отстаивать права темнокожих людей в своей стране.

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Отметим, что Намибия на протяжение 30 лет была колонией Германии, поэтому немецкие имена для местного населения привычные.

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Африка, Намибия, Адольф Гитлер, Адольф Гитлер Уунона.

Автор:

Телеграф
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