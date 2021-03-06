Побочный эффект вакцины: в Аргентине мэр города прививался от Covid-19 с портретом Путина в руках (фото)

3 марта в аргенстинском городе Роке мер Перес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса вакциной российского производства Спутник V, с портретом президента России Владимира Путина в руках.

Об этом сообщили в Инстаграме Muniroqueperez.

"Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает наши жизни", - сообщил мэр.

Стоит отметить, что в еще в декабре прошлого года в Аргентине зарегистрировали вакцину производства РФ7

А уже в январе президент Аргентины Альберто Фернандес прошел вакцинацию.

Спутник V - зарегистрированная российская комбинированная векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Разработана российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого из которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

Напомним, что в России чуть меньше трети граждан готовы прививаться вакциной "Спутник V".