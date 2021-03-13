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Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Когда другие методы не работают: мексиканские рестлеры вышли на путь войны с антимасочниками (видео)

Когда другие методы не работают: мексиканские рестлеры вышли на путь войны с антимасочниками (видео)
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Несмотря на то, что в Мексике за все время пандемии коронавируса было зафиксировано более 2,16 миллионов случаев инфицирования, а число жертв превысило 194 тысячи человек, в стране все еще остается множество людей, которые не верят в существование болезни. 

Чтобы привлечь внимание к вопросам необходимости носить средства индивидуальной защиты, на "путь войны" вышли мексиканские профессиональные рестлеры. 

Как сообщает The Guardian, бороться с коронавирусом бойцы решили на оптовом рынке Central de Abastos в столице страны Мехико.

Как видно на кадрах ниже, борцы отлавливали людей без масок и с приложением легких усилий заставляли таки их надеть. После чего "жертв" обильно обрызгивали антисептиком.  

 "Я думаю, что это поможет сделать их (людей, - ред) чуть более ответственными", - сказал один из участников "акции", рестлер Циклон Рамирез-младший. 

Как сообщалось ранее, во время 46-й церемонии вручения кинопремии "Сезар" французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене, в знак протеста против коронавирусных ограничений в театрах.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Мексика, Коронавирус, Covid-19.
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