Может затронуть каждого: эксперты прогнозируют новые последствия коллапса в Суэцком канале

Эксперты уверены, что если разблокировка Суэцкого канала из-за аварии контейнеровоза не произойдет в ближайшее время, то ЧП может серьезно сказаться на рынке нефти, на ценах на перевозки и контейнерные перевозки, что приведет к неминуемому подорожанию товаров повседневного пользования.

Об этом сообщает CNN.

"Большая часть торговли между Азией и Европой по-прежнему зависит от Суэцкого канала, и, учитывая, что жизненно важные товары, включая жизненно важное медицинское оборудование, перемещаются этими кораблями, мы призываем власти Египта сделать все возможное, чтобы снова открыть канал, как только возможно", - отметили эксперты.

Добавим, что это не первый раз, когда канал, открытый в 1869 году, закрывают для прохождения судов. Так, ранее он был закрыт с 1956 по 1957 год из-за Суэцкого кризиса, так называемой второй арабо-израильской войны.

Суэцкий канал также был закрыт в 1967 году, когда Израиль оккупировал Синайский полуостров. После тех событий он был открыт лишь в 1975 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее застрявшие в Египте суда решили не дожидаться разблокировки Суэцкого канала, заблокированного из-за крупной аварии с контейнеровозом, и решили обойти его.