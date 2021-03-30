Пробка в Суэцком канале еще не рассосалась, но цены на нефть уже обвалились: что известно

Для того чтобы пробка из судов в Суэцком канале, возникшая из-за аварии контейнеровоза Ever Given, ушла, необходимо 84 часа.

Об этом сообщил председатель Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби.

По его словам, 422 корабля, которые оказались в тянучке из судов в Суэцком канале, пройдут его за три с половиной дня. 113 судов должны были пройти через канал в обоих направлениях ранним утром вторника, 30 марта.

Отметим, что рынок нефти уже отреагировал на пробку из кораблей в Суэцком канале падением цен. В частности, нефть Brent подешевела на 1,02 доллара, или 1,6%, до 63,96 доллара за баррель. В свою очередь, нефть West Texas Intermediate в США подешевела на 1,16 доллара, или 1,9%, до 60,40 доллара за баррель.

Из-за заминки в поставках нефти в связи с коллапсом в Суэцком канале, в четверг, 1 апреля, страны-экспортеры нефтепродуктов соберутся на встречу в формате ОПЕК+.

Напомним, 400-метровый японский контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл южную часть Суэцкого канала 23 марта.

Как сообщал "Телеграф", 25 марта, ЧП привело к росту цен на нефть ввиду невозможности прохода танкеров с миллионами баррелей нефти через канал.