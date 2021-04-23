В Дубае арестовали попрошайку, просившего милостыню в WhatsApp

В ОАЭ арестовали араба, который просил милостыню в в мессенджере WhatsApp. О необычном попрошайке сообщила в "Твиттере" полиция Дубая.

Так, местные копы призвали народ игнорировать кибер-попрошаек, которые используют социальные сети, а также предупредила о деятельности профессиональных банд, вербующих людей из других стран в качестве "нищих" для прошения милостыни.

Штраф за данный вид мошенничества грозит немалый: до 100 тысяч дирхамов, что в гривневом эквиваленте - примерно 763,5 тысяч гривен.

Напомним, стало известно о том, что российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого задержали после скандальной голой фотосессии в Дубае, считая организатором съемки, возвращается в РФ. О судьбе мужчины после задержания рассказали его друзья.