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В Дубае арестовали попрошайку, просившего милостыню в WhatsApp

В Дубае арестовали попрошайку, просившего милостыню в WhatsApp
02:48 Сегодня Телеграф

В ОАЭ арестовали араба, который просил милостыню в в мессенджере WhatsApp. О необычном попрошайке сообщила в "Твиттере" полиция Дубая.

Так, местные копы призвали народ игнорировать кибер-попрошаек, которые используют социальные сети, а также предупредила о деятельности профессиональных банд, вербующих людей из других стран в качестве "нищих" для прошения милостыни. 

Штраф за данный вид мошенничества грозит немалый: до 100 тысяч дирхамов, что в гривневом эквиваленте - примерно 763,5 тысяч гривен.

Напомним, стало известно о том, что российский IT-предприниматель Алексей Концов, которого задержали после скандальной голой фотосессии в Дубае, считая организатором съемки, возвращается в РФ. О судьбе мужчины после задержания рассказали его друзья. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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ОАЭ, Мошенничество, Попрошайки.
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