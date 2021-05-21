В Австралии появилась "вакансия мечты"

В австралийском Квинсленде, где находится Большой Барьерный риф, ищут рекрутера, который бы искал работников в туристической сфере.

Об этом сообщает ВВС.

Эта вакансия создана для того, кто устал работать в офисе с девяти до 18.00. Тем более, что за такую работу планируют платить 1163 фунта стерлингов (более 45 тысяч гривен) и помощь с поездкой на работу в туристический сектор австралийского штата.

Потребность в такой вакансии возникла после того, как коронавирус "осадил" туристическую отрасль в Австралии. На данный момент эта сфера стала возрождаться, и резко стал чувствоваться дефицит обслуживающего персонала.

Отметим, еще в 2009 году в Австралии искали смотрителя острова Гамильтон на Большом Барьерном рифе, который получил зарплату в 150 тысяч австралийских долларов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Австралии разработали уникальное лекарство против коронавируса, которое, по словам ученых, убивает 99% COVID-частиц в легких.