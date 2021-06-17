"Слуга народа" по-перуански: президентом стал бывший школьный учитель

Два года назад популярность сериала "Слуга народа" сыграла важную роль, и его главный герой материализовался в нашей жизни. Президентом Украины стал, нет, совсем не бедный школьный учитель, а достаточно успешный шоумен. Кто знает, как бы все было у нас сейчас, если бы он изначально был, все-таки, учителем. Но мы этого не узнаем, потому что история не терпит сослагательного наклонения.

Но, мы можем понаблюдать за этим со стороны.

Неожиданным результатом закончились президентские выборы в Перу, повергнув в шок всю деловую и политическую элиту этой южноамериканской страны, в напряжении застывшей в ожидании перемен.

Как пишет издание Reuters, в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, бывший учитель, после длительного подсчета голосов во вторник, 15 июня, с небольшим перевесом одержал победу на президентских выборах. Его соперник, Кейко Фухимори, старшая дочь заключенного в тюрьму бывшего президента Альберто Фухимори, пообещала оспаривать этот результатом и до сих пор не признает поражения.

По завершении подсчета голосов стало ясно, что Кастильо на 44 058 голосов опередил Кейко Фухимори, которая безо всяких доказательств выдвинула обвинения в мошенничестве и пыталась добиться аннулирования некоторых голосов. Избирательные органы официально не объявляли результаты голосования 6 июня, но Кастильо поздравил всех с победой в Twitter.

"Наступило новое время", - написал Кастильо рядом с фотографией, на которой он изображен с поднятыми руками, написано слово "Президент" крупным шрифтом и лозунг его предвыборной кампании: "В богатой стране больше не будет бедных".

Он также обновил свой профиль в Твиттере, включив в него "Избранный президент Республики Перу (2021-2026)".

Резкий рост популярности бывшего 51-летнего учителя не на шутку встревожил политическую и деловую элиту Перу и может оказать серьезное влияние на жизненно важную для страны горнодобывающую промышленность, которая по производству меди занимает второе место в мире. Кастильо планирует резко повысить налоги в этом секторе.

Фухимори, обращаясь к своим сторонникам на митинге в центре Лимы, столице Перу, во вторник пообещала продолжать борьбу и "защищать демократию Перу". Она надеялась, что результат изменится в ее пользу, как только будут проверены бюллетени, которые ее партия пытается аннулировать.

"Сегодня стали известны результаты, да, результаты подсчета голосов избирательной комиссией, но самое главное - оценка урн для голосования", - заявила она, - "Да, мы доверяем властям, но мы больше доверяем воле народа".

Партия Кастильо "Свободное Перу" отвергла обвинения в мошенничестве, а международные наблюдатели в Лиме заявили, что выборы были прозрачными.

ВОЛЯ НАРОДА

Ранее в тот же день Кастильо поклялся, что не позволит соперникам отрицать волю народа и отменять выборы, в результате которых в последние дни сторонники обоих кандидатов вышли на улицы.

Сын фермеров, Кастильо получил 50,125% голосов, в то время как Фухимори, дочь бывшего президента Альберто Фухимори, получила 49,875% голосов.

Кастильо заявил журналистам в штаб-квартире своей партии в Лиме, столице Перу, что он будет уважать избирательные органы, и призвал их положить конец неопределенности и как можно быстрее подтвердить результат.

"Мы не позволим подвергать дискриминации угнетенный народ еще в течение многих лет", - подчеркнул новоиспечённый глава государства, - "Все было сделано демократическим путем, и поэтому должен быть демократический выход".

Наблюдатели за выборами заявили, что властям могут потребоваться дни или даже недели, чтобы обсудить правовые вопросы и объявить победителя.

Перуанцы, отдавшие свои голоса за Кастильо, сгорают от нетерпения. Так, 32-летний Рикарте Васкес, родом из Кахамарки (город на севере Перу - прим.ред.), продавец жареного сладкого картофеля и тапиоки на оживленном перекрестке в Лиме, где микроавтобусы подбирают пассажиров, назвал этот тупик "позорным".

"Если бы Кейко победила, все уже было бы решено", - сказал Васкес, - "Я проголосовал не только за смену правительства, но и за смену страны".

Этот простой перуанец заявил, что надеется, что ситуация для таких неофициальных работников, как он сам, многие из которых сильно пострадали во время многомесячного локдауна, вызванного распространением коронавируса, изменится с приходом Кастильо на пост президента.

37-летняя Луз Мария Киспе, родом из Куско (город на юго-востоке Перу - прим.ред.), сказала, что она также голосовала за Кастильо и не верит заявлениям о мошенничестве.

"Мы хотим этих изменений для Перу", - подчеркнула женщина, стоя перед статуей Девы Марии в парке Лимы, где она и пожилой человек, за которым она ухаживает, остановились, чтобы помолиться, - "Я спрашиваю сеньору Кейко Фухимори, принимает ли теперь она свое поражение? Ведь народ так решил".

Перуанка Киспе рассказала, что училась на медсестру, но была вынуждена бросить учебу, потому что не могла больше платить за обучение.

Социалист Кастильо воодушевил сельских и более бедных избирателей, которые чувствуют себя обделенными в общем экономическом росте страны. Его победа может предвещать победу левых в Бразилии, Чили и Колумбии, которые будут голосовать за новых лидеров в этом и следующем году.

Победа учителя на президентских выборах в Перу несколько схожа с ситуацией, которая возникла в свое время в Украине. Как и в Перу, в нашей стране к власти пришел кандидат, до этого далекий от политики. Владимиру Зеленскому, как обычному выходцу из народа, поверили тогда 73 процента избирателей, уставших за 28 лет независимости Украины от "круговорота" политиков у власти.

Решающую роль в выборах главы государства тогда сыграл сериал "Слуга народа", в котором нынешний президент Украины играл главную роль. Сюжет ленты разворачивается вокруг Василия Петровича Голобородько, учителя истории, который однажды выходит из себя от скотства окружающей жизни и в гневном угаре нецензурно высказывает всё накипевшее своему коллеге. Ученик его класса тайно снимает этот диалог на мобильный телефон и выкладывает в интернет, получая таким образом миллионы просмотров.

Голобородько становится очень популярен и, поддавшись на уговоры учеников, а также получив поддержку граждан, которые собрали необходимую для регистрации кандидатуры сумму денег, выдвигает свою кандидатуру на выборы президента. Наутро после выборов в обычную киевскую квартиру на Дарнице приезжает кортеж во главе с премьер-министром. У простого разведённого учителя истории, живущего с родителями, начинается совершенно новая жизнь – он становится президентом.

Прошло два года с момента прихода к власти В. Зеленского. К сожалению, обещания поднять зарплаты учителям и медикам до 4 тысяч долларов так и остались обещаниями, тарифы на коммунальные услуги растут каждые полгода, война на востоке Украины не окончилась, продолжают лоббироваться интересы власть имущих... Конечно, еще остаются люди, которые верят в светлое имя нынешнего президента, но это уже далеко не 73 процента страны.

В Перу ситуация с выборами президента как будто списана с сериала "Слуга народа" - победа учителя стала результатом невиданного скепсиса населения в отношении профессиональных политиков. Избиратели выступили против правящей партии и выразили откровенную неприязнь верхушке страны. А посему они больше верили словам Кастильо – бывшего провинциального учителя, чем дочери бывшего президента, который был осужден и отбывает наказание в тюрьме. Обвинения включали в себя коррупцию, установление авторитарного режима, нарушения прав человека и организацию "эскадронов смерти" для борьбы с леворадикальными движениями.

Изменится ли ситуация после прихода к власти Педро Кастильо, человека, не имеющего никакого политического и управленческого опыта? Кто стоит за Кастильо? Кто те люди, которые оплатили ему предвыборную кампанию? Чьи интересы будет лоббировать новоиспеченный президент Перу? Остается много вопросов…