Турция отозвала своих послов из Ирана и РФ

"В связи с этим 9 января в МИД Турции был вызван посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, до сведения которого было доведено серьезное беспокойство официальной Анкары в связи с тем, что происходит на севере Сирии", - говорится в сообщении.

Согласно дипломатическим источникам в Анкаре, беспокойство властей Турции в связи с нарушениями договоренностей о "зоны деэскалации" в Сирии было в прошлые дни доведено до сведения стран-гарантов договоренностей в Астане - как по военным, так и дипломатическим каналам. Несмотря на это, факты нарушений договоренностей продолжились, пишет агентство.

Как сообщается, Турция потребовала от России доведения до представителей режима Асада недопустимости нарушений договоренностей по Сирии накануне намеченного на 28-30 января Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Похожие требования были доведены до сведения посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Ибрагима Тахериана Фарда.

Тема нарушения режима прекращения огня также обсуждена советником МИД Турции Умитом Ялином с председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии Риадом Сейфом.

Силы режима Асада продолжают наземную операцию на юго-востоке Идлиба, где в последние дни захватили контроль над рядом населенных пунктов.

Турция воспринимает действия сил Асада не как обычный факт нарушения режима перемирия, а как нарушение границ "зоны деэскалации", очерченных странами-гарантами в Астане.