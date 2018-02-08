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НАТО создает новые командные центры в Германии и США

НАТО
14:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Новые командные центры НАТО намерены создать в Германии, он будет отвечать за логистику войск и военной техники, а также в США для контроля воздушных путей.

Местом расположения нового командного центра НАТО, который будет отвечать за военную логистику Альянса, должна стать Германия. Еще один центр должны создать в США. Об этом сообщает Deutsche Wellе со ссылкой на dpa.

"Новый плановый и командный центр НАТО должен появиться в этом году в Германии, сообщает в четверг, 8 февраля, новостное агентство dpa. Это один из двух новых центров НАТО, которые должны открыть в ближайшее время. Он будет отвечать за логистику войск и военной техники и оборудования", - говорится в сообщении.

США планируют создать ядерное оружие малой мощности

Еще один новый командный центр НАТО, по данным dpa, будет создана в США. Его основными задачами должны стать контроль и координация перемещений на воздушных и морских путях между Северной Америкой и Европой через Атлантику.

Укрепление командной структуры сил НАТО в Европе, прежде всего, является его ответом на политику России со времени аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе, которую в Альянсе считают агрессивной. После завершения "холодной войны" количество штаб-квартир НАТО было сокращено с 33 до 7, а личный состав - с 22 тысяч до 6800 сотрудников. Решение о создании двух новых штаб-квартир было объявлено в ноябре 2017 года.

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Новости мира, Германия, Контроль воздушных путей, Логистика ввойск, Логистика военной техники, Новые командные центры НАТО, Создание, США.
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