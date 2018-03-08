Вооруженное нападение в Вене: количество раненых возросло

Четверо людей были ранены в Вене в результате двух нападений с ножом.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По данным правоохранителей, первое нападение произошело 7 марта около девяти вечера по Киеву во Втором районе Вены, в который входит парк Пратер, а также железнодорожная станция Пратерштерн.

Как сообщают западные агентства со ссылкой на полицию, неизвестный атаковал с ножом семью: мужчину, женщину и их 17-летнюю дочь. Они в критическом состоянии в больнице.

По сообщениям, нападавший скрылся, его ищет полиция. Мотивы нападения также пока неизвестны.