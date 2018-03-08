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Вооруженное нападение в Вене: количество раненых возросло

Полиция на месте вооруженного нападения в Вене
04:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Вечером 7 марта в Вене мужчина набросился на пешеходов и стал ранить их, затем скрылся с места преступления.

Четверо людей были ранены в Вене в результате двух нападений с ножом.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По данным правоохранителей, первое нападение произошело 7 марта около девяти вечера по Киеву во Втором районе Вены, в который входит парк Пратер, а также железнодорожная станция Пратерштерн.

Как сообщают западные агентства со ссылкой на полицию, неизвестный атаковал с ножом семью: мужчину, женщину и их 17-летнюю дочь. Они в критическом состоянии в больнице.

По сообщениям, нападавший скрылся, его ищет полиция. Мотивы нападения также пока неизвестны.

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Новости мира, Вена, Железнодорожная станция Пратерштерн, Нападение на пешеходов в Вене, Парк Пратер, Полиция.
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