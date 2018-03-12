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Озвучена предварительная версия крушения турецкого самолета в Иране

Озвучена предварительная версия крушения турецкого самолета в Иране
06:40 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Информация о том, что все 11 находившихся на борту пассажиров погибли, официально подтверждена.

Издание ISNA сообщает, что предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя, информирует Новое время.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

В Нью-Йорке упал в воду вертолет с людьми на борту

Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.

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Новости мира, Жертвы, Иран, Катастрофа, Крушение, Новости Ирана, Новости Турции, ОАЭ, Самолет, Турция.
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