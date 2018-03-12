Озвучена предварительная версия крушения турецкого самолета в Иране

Издание ISNA сообщает, что предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя, информирует Новое время.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.