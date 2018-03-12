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Озвучена предварительная версия крушения турецкого самолета в Иране
06:40 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter
Новости мира: Информация о том, что все 11 находившихся на борту пассажиров погибли, официально подтверждена.
Издание ISNA сообщает, что предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя, информирует Новое время.
Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.
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Частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.
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