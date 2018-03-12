Ле Пен предложила ребрендинг "Национального фронта"

Глава французского “Национального фронта” Марин Ле Пен предложила новое название для политсилы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Во время партийного съезда она предложила изменить название партии на “Rassemblement national” (“Национальное собрание”).

Партию хотят переименовать из-за того, что у многих избирателей действующее название ассоциируется со скандалами, в частности, связанными с антисемитизмом. Таким образом Ле Пен планирует изменить “ультраправый” имидж партии и увеличить количество ее сторонников.

За новое название члены партии будут голосовать по почте. Результат голосования станет известным примерно за шесть недель.

Также Ле Пен заявила, что примет любое решение однопартийцев.