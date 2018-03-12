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Ле Пен предложила ребрендинг "Национального фронта"

Марин Ле Пен
07:39 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Политик обещала изменить название партии еще после поражения на выборах в прошлом году.

Глава французского “Национального фронта” Марин Ле Пен предложила новое название для политсилы.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Во время партийного съезда она предложила изменить название партии на “Rassemblement national” (“Национальное собрание”).

Партию хотят переименовать из-за того, что у многих избирателей действующее название ассоциируется со скандалами, в частности, связанными с антисемитизмом. Таким образом Ле Пен планирует изменить “ультраправый” имидж партии и увеличить количество ее сторонников.

За новое название члены партии будут голосовать по почте. Результат голосования станет известным примерно за шесть недель.

Ле Пен в третий раз стала председателем "Национального Фронта"

Также Ле Пен заявила, что примет любое решение однопартийцев.

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Новости мира, Марин Ле Пен, Национальный фронт, Новости Франции, Франция.
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