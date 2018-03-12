Нападение на посольство Ирана в Австрии: мужчина с ножом набросился на военного

В Вене застрелен мужчина, напавший с ножом на военнослужащего, охранявшего резиденцию посла Ирана, сообщает в понедельник сайт радиостанции "Дойче велле".

По словам представителя полиции Харальда Соэроса, 26-летний гражданин Австрии погиб на месте после того, как военнослужащий открыл по нему огонь.

Прежде чем выстрелить в нападавшего, военный пытался обезоружить его, используя перцовый баллончик. Затем военный произвел четыре выстрела.

В Минобороны Австрии заявили, что военнослужащий, получивший в результате инцидента ранение руки, "действовал согласно правилам".

Полиция считает преждевременным говорить о мотивах нападения. У всех дипломатических зданий в Вене усилена охрана

Несколькими днями ранее в Вене в результате нападения с ножом серьезно пострадали четыре человека. Тогда в атаке признался 23-летний выходец из Афганистана.