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Нападение на посольство Ирана в Австрии: мужчина с ножом набросился на военного

Полицейские
09:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Военнослужащий в Вене, охранявший резиденцию посла Ирана застрелил мужчину, который напал на него с ножом.

В Вене застрелен мужчина, напавший с ножом на военнослужащего, охранявшего резиденцию посла Ирана, сообщает в понедельник сайт радиостанции "Дойче велле".

По словам представителя полиции Харальда Соэроса, 26-летний гражданин Австрии погиб на месте после того, как военнослужащий открыл по нему огонь.

Прежде чем выстрелить в нападавшего, военный пытался обезоружить его, используя перцовый баллончик. Затем военный произвел четыре выстрела.

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В Минобороны Австрии заявили, что военнослужащий, получивший в результате инцидента ранение руки, "действовал согласно правилам".

Полиция считает преждевременным говорить о мотивах нападения. У всех дипломатических зданий в Вене усилена охрана

Несколькими днями ранее в Вене в результате нападения с ножом серьезно пострадали четыре человека. Тогда в атаке признался 23-летний выходец из Афганистана.

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Новости мира, Вена, Военнослужащий, Застрелил, Мужчина с ножом, Нападение.
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