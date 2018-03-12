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Военный самолет РФ ворвался в воздушное пространство Эстонии

Российский Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии
21:04 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства.

Российский военный самолет Ил-76 днем сегодня без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

По данным эстонских военных, Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту, у самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер самолета был включен.

Известно, что в МИД Эстонии вызван посол России, где ему вручили ноту.

Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом в этом году.

В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза, а в 2016-м - семь раз.

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Новости мира, Ил-76, МИД Эстонии, Российский Ил-76, Эстония.
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