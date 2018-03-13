Парламент Турции принял спорный закон о выборах

Парламент Турции принял противоречивый закон о модернизации избирательного законодательства, который, по мнению оппозиции, может поставить под угрозу справедливость голосования в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters.

"Парламент Турции во вторник принял закон, регламентирующий избирательные нормы", - говорится в сообщении.

По мнению оппозиции, новые правила значительно нарушают безопасность выборов и ставят под угрозу справедливость выборов в 2019 году.

Законодательство формально разрешает создание избирательных альянсов, открывая возможность объединения правящей партии президента Эрдогана с националистической оппозицией.