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Парламент Турции принял спорный закон о выборах
Новости мира: Турецкий парламент принял спорный закон, регламентирующий избирательные нормы выборов в стране.
Парламент Турции принял противоречивый закон о модернизации избирательного законодательства, который, по мнению оппозиции, может поставить под угрозу справедливость голосования в 2019 году.
Об этом сообщает Reuters.
"Парламент Турции во вторник принял закон, регламентирующий избирательные нормы", - говорится в сообщении.
По мнению оппозиции, новые правила значительно нарушают безопасность выборов и ставят под угрозу справедливость выборов в 2019 году.
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Законодательство формально разрешает создание избирательных альянсов, открывая возможность объединения правящей партии президента Эрдогана с националистической оппозицией.
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