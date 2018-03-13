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Парламент Турции принял спорный закон о выборах

Парламент Турции
10:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Турецкий парламент принял спорный закон, регламентирующий избирательные нормы выборов в стране.

Парламент Турции принял противоречивый закон о модернизации избирательного законодательства, который, по мнению оппозиции, может поставить под угрозу справедливость голосования в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters.

"Парламент Турции во вторник принял закон, регламентирующий избирательные нормы", - говорится в сообщении.

По мнению оппозиции, новые правила значительно нарушают безопасность выборов и ставят под угрозу справедливость выборов в 2019 году.

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Законодательство формально разрешает создание избирательных альянсов, открывая возможность объединения правящей партии президента Эрдогана с националистической оппозицией.

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Новости мира, Парламент Турции, Реджеп Эрдоган, Турция.
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