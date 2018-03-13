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В Турции в ДТП с автобусом погибли 13 человек
Новости мира: На севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.
В провинции Османджик на севере Турции туристический автобус, двигавшийся из Стамбула в Токат, врезался в прикаркованый на обочине грузовик.
В результате столкновения автобус загорелся. Как сообщает NTV, в результате аварии погибли по меньшей мере 13 пассажиров автобуса, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.
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"По предварительным данным, погибли 13 человек, 15 получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что число жертв может еще увеличиться, поскольку некоторые получили очень серьезные травмы.
Telegraf.com.ua