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В Турции в ДТП с автобусом погибли 13 человек

В результате ДТП в Турции погибло 13 человек
10:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: На севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

В провинции Османджик на севере Турции туристический автобус, двигавшийся из Стамбула в Токат, врезался в прикаркованый на обочине грузовик.

В результате столкновения автобус загорелся. Как сообщает NTV, в результате аварии погибли по меньшей мере 13 пассажиров автобуса, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

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"По предварительным данным, погибли 13 человек, 15 получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что число жертв может еще увеличиться, поскольку некоторые получили очень серьезные травмы.

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Новости мира, ДТП, ДТП в Турции, Османджик, Стамбул, Туристический автобус, Турция.
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