В Турции в ДТП с автобусом погибли 13 человек

В провинции Османджик на севере Турции туристический автобус, двигавшийся из Стамбула в Токат, врезался в прикаркованый на обочине грузовик.

В результате столкновения автобус загорелся. Как сообщает NTV, в результате аварии погибли по меньшей мере 13 пассажиров автобуса, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

"По предварительным данным, погибли 13 человек, 15 получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что число жертв может еще увеличиться, поскольку некоторые получили очень серьезные травмы.