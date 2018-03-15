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Джонсон об отравлении Скрипаля: Доказательства того, что это была РФ неоспоримы

Борис Джонсон
11:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что неоспоримую вину РФ доказывают ее саркастическая реакция на отравление в Солсбери.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы", - сказал министр в четверг в эфире телепередачи BBC Breakfast.

Б.Джонсон также заявил, что, по его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери.

Как отмечает телеканал Sky News, он добавил, что Великобритания продолжить вести диалог с другими странами о противостоянии России. "Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России", - сказал Б.Джонсон.

Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН

Глава МИД также сказал, что ему пока неизвестно о вероятном ответе России на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов, отмечает телеканал. "Мы считаем, что то, что мы сделали, соизмеримо с тем, что мы видели на улицах Солсбери", - заявил Б.Джонсон, добавив, что С.Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии.

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку. Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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Новости мира, Борис Джонсон, Вина РФ, Глава МИД Великобритании, Доказательства, Отравление Скрипаля, Отравление экс-главы ГРУ.
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